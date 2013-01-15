В Приамурье при крушении вертолета погибли четыре человека

Трагедия произошла вчера в Амурской области.

Пилот и три пассажира вертолета Robinson R-66 погибли в результате крушения в Амурской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы местного центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Известно, что воздушное средство вылетело 20 июня из Зеи в Тындинский округ, а затем связь с ним прервалась.

Сегодня спасатели обнаружили вертолет, все четыре человека погибли. пресс-служба центра гражданской защиты и пожарной безопасности

Извесатно, что на поиски людей вылетели вертолеты Robinson и Ми-8,а 21 июня к мероприятиям были привлечены спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ. Специалисты высадились вблизи реки, затем в тайге начались поиски. В общей сложности на местности работали три поисковых группы, которым удалось найти обломки вертолета и тела погибших. В Telegram-канале пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры уведомили о том, что по факту происшествия организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Напомним, что вертолет с пилотом и тремя пассажирами вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе. Однако к назначенному месту борт не прибыл. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ. Речь идет о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, ТАСС