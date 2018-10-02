В Приамурье сообщили об ухудшении погодных условий

В регионе введен режим ЧС.

Ливни и грозы в Амурской области не закончатся. Региональный главк МЧС России предупредил о продлении режима ЧС. Об этом сообщило агентство "Экономика сегодня".

Из-за обильных осадков затопило более 100 домов и около 1000 участков. Почти 70 жителей села Ивановка и более 150 жителей Норска пришлось эвакуировать. Некоторые люди в Норске отказались от эвакуации и спасаются от воды на чердаках. В ближайшее время возможен шторм.

Руководителей местных муниципалитетов, министерств и ведомств проинформировали об ухудшении погодных условий.

Ранее затопленным оказался Тулун в Иркутской области.

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