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В Приамурье сообщили об ухудшении погодных условий
Сегодня, 13:14
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nadezhda_sib

В Приамурье сообщили об ухудшении погодных условий

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В регионе введен режим ЧС.

Ливни и грозы в Амурской области не закончатся. Региональный главк МЧС России предупредил о продлении режима ЧС. Об этом сообщило агентство "Экономика сегодня"

Из-за обильных осадков затопило более 100 домов и около 1000 участков. Почти 70 жителей села Ивановка и более 150 жителей Норска пришлось эвакуировать. Некоторые люди в Норске отказались от эвакуации и спасаются от воды на чердаках. В ближайшее время возможен шторм. 

Руководителей местных муниципалитетов, министерств и ведомств проинформировали об ухудшении погодных условий.

Ранее затопленным оказался Тулун в Иркутской области

Фото: соцсети

Теги: наводнение, паводок, приамурье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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