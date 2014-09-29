В Приамурье число пострадавших в сгоревшем автобусе увеличилось до шести. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.
Инцидент произошел вечером 12 ноября на 1 334-м км автодороги "Амур". Поступило сообщение о ДТП с грузовиком и пригородным автобусом. По предварительной версии, водитель автобуса не соблюдал безопасную дистанцию. В результате столкновения транспортное средство загорелось.
В результате аварии шесть человек получили повреждения, в том числе один несовершеннолетний. Одну из пострадавших госпитализировали с переломом голеностопного сустава. Следователи возбудили уголовное дело.
Видео: Telegram / Следком Амурской области
