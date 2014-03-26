В Португалии горит находящийся под охраной ЮНЕСКО природный парк

С территории могут пропасть тисовые деревья и дубы.

В Португалии горит находящийся под охраной ЮНЕСКО национальный природный парк Серра-да-Эштрела. Об этом рассказали местные журналисты. Очевидцы разместили в социальных сетях видео подтверждения информации. Объект из списка Всемирного наследия страдает от лесного возгорения. Повреждено около 3,6 тысяч гектаров территории. В СМИ уточнили, что местной флоре нанесен "невосполнимый ущерб". В результате пожара из региона могут полностью исчезнуть все тисовые деревья, которые не растут в Португалии больше нигде, кроме как в Серра-да-Эштрела.

Тисовых деревьев остается мало. Если из-за пожара пострадает их способность к регенерации и производству семян, они исчезнут полностью. Жорж Капелу, сотрудник Национального института сельскохозяйственных и ветеринарных исследований Португалии

Также у экологов опасения вызывает состояние многовековых дубов, которые растут в нацпарке. Напомним, что португальский парк с общей протяженностью 13 километров горит с утра субботы (6 августа). С огнем борются более тысячи пожарных страны.

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Фото и видео: YouTube / Motoristas do Asfalto