В результате возгорания никто не пострадал.

На складе в Новосибирске произошел пожар. Об этом рассказали региональные представители пресс-службы ГУ МЧС. Специалисты уточнили, что огонь распространился по территории в 150 квадратных метров. Пламя затронуло двухэтажное здание, в котором также располагаются офисные помещения. У пострадавшего объекта обрушилась кровля.

В 16:17 по местному времени (в 12:17 по времени Москвы) поступило сообщение, что горит кровля строения в Кировском районе по улице Бетонная. Здание административно-складское. пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Согласно оперативной сводке пожарной бригады, из помещений самостоятельно эвакуировались 50 человек.Данных о пострадавших нет. Черный дым от места инудиента видно из разных городских районов.

В Екатеринбурге произошел пожар на территории промзоны.

Фото и видео: Вконтакте / ЧП Новосибирск, Новосибирск (Алекс Постников)