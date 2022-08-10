Воспламенение локализовано, угрозы распространения огня нет.

В Екатеринбурге произошел пожар на территории промзоны. Об этом журналистам рассказали представители ГУ МЧС по Свердловской области. Сотрудники пресс-службы уточнили, что возгорание ликвидируется на площади в тысячу квадратных метров. С места инцидента были эвакуированы десять человек из строительного вагончика, специальная техника (четыре дальнобойных машины и бензовоз), 37 легковых автомобилей. Также спасатели убрали от очага возгорания десять газовых баллонов.

Огнем повреждены деревянные поддоны на открытой площадке и ангар. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли и стены ангара. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Пожарные смогли локализовать пламя в 04:17 утра по местному времени (в 02:17 утра по времени Москвы). Ситуация осложняется большой горючей загрузкой территории, а также быстрым распространением пламени, низким давлением водопроводной сети. Существует угроза взрыва, поэтому личный состав работает с безопасного расстояния. Разведка ситуации проводится при помощи беспилотника. По данным на 03:30 по московскому времени, угроза распространения возгорания отсутствует.

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Фото и видео: Telegram / МЧС Свердловской области

