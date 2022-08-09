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Пожар на Парашютной уничтожил квартиру на последнем этаже

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Выгорела квартира площадью 36 кв. метров.

Днем 9-го августа в однокомнатной квартире на Парашютной улице, 61, корпус 1, произошел пожар. Медики осмотрели двух человек, они отказались от госпитализации, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило около 13:55. На последнем, 24 этаже, полностью выгорела квартира площадью 36 кв. метров. Кроме того, огонь затронул и соседский балкон. 

В 14:34 с огнем удалось справиться. Пожар тушили 15 спасателей и 3 единицы техники. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что из стен многоэтажки на Дыбенко хлынули сразу 3 фонтана. 

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Видео: ВКонтакте / Екатерина Холодняк / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: жилой дом, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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