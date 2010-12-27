Вместо него выступит Oxxxymiron.

Британский рэпер Skepta не сможет приехать на открытие LocalsOnly!2019. Вместо него 29-го июня выступит Oxxxymiron. Об этом написало сообщество фестиваля ВКонтакте.

Организаторы оставляют за покупателями право на возврат билета. Это можно сделать до 28 июля.

В Петербурге LocalsOnly!2019 будет проходить 29-го и 30-го июня. В порте "Севкабель" встретятся титулованные серферы, скейтеры, стритболисты, зарубежные и российские исполнители из разных жанров.

Ещё одна часть фестиваля - лекторий. На нём можно будет послушать приглашенных спикеров и задать им интересующие вопросы.

После Петербурга LocalsOnly!2019 отправится в Москву (20 июля) и Сочи (7 сентября).

Ранее Piter.TV сообщал, что музыкальный фестиваль ZAVTRA состоится в Севкабель Порт 10-11 августа.

Фото: Oxxxymiron / Вконтакте