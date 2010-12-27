Музыкальный фестиваль ZAVTRA

Он состоится в "Севкабель Порту" 10-11 августа.

Международный фестиваль ZAVTRA пройдет в России во второй раз и объединит артистов и зрителей, небезразличных к нашему общему будущему. На фестиваль в Петербург, который пройдет 10-11 августа в "Севкабель Порту", приедут выступать французская певица ZAZ, группа Therr Maitz и Иван Дорн.

Компанию им составят Ричард Бона, группы "Меджикул", All in Orchestra, Super Collection Orchestra, KENAKO и SPB Blind Orchestra, FUN2MASS, Dizzy Dutch Duck, Triangle Sun, Муся Тотибадзе, Гульнара Гильязова и Арина Фауль.

ZAVTRA — это музыкальный фестиваль с важным посланием. Его миссия — показать ценность выбора своего завтра, сформировать бережное и ответственное отношение людей к своей среде обитания и своему будущему.

На фестивале площадки поделят на зоны:

- сцена, где будут выступать талантливые музыканты;

- Urban Village — зона свободного доступа. Здесь будут проходить всевозможные мастер-классы, выставки, выступления спикеров.

Также не фестивале разместятся маркет экологичных товаров, фудкорты и лаунж-зоны.

Фото: предоставлено организаторами