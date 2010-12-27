В Колпинском районе мужчина выстрелил в окно соседки из ружья

В иномарке подозреваемого нашли все улики.

Сегодня утром в полицию поселка Понтонный Колпинского района обратилась 43-летняя женщина. Она заявила, что окно ее квартиры в доме №19 на улице Южной прострелили. Жительница Ленобласти подозревает, что это сделал сосед. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам потерпевшей, в воскресенье утром она проснулась от звука выстрела. Когда женщина подошла к окну, то увидела в стекле отверстие от пули. Выглянув на улицу, она заметила соседа. Сотрудники правоохранительных органов исследовали место происшествия. Напротив окна-мишени они обнаружили иномарку, в которой лежало ружье. Теперь полиция будет разбираться в непростых отношениях соседей.

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Фото: pixabay.com