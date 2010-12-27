В Кронштадте мужчины открыли стрельбу в алкогольном опьянении

Прибывшие сотрудники полиции нашли у них тайник с оружием.

Вчера, 19 июля, местные жители услышали звуки стрельбы в одном из гаражей на улице Литке в Кронштадте и вызвали полицию. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Прибывший на место наряд обнаружил двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые, видимо, решили пострелять. У гаражей нашли 16 гильз. Во время стрельб никто не пострадал. В ходе осмотра гаража сотрудники обнаружили также автомат АКС74У (разновидность Калашникова) со спиленным номером, малокалиберный пистолет для спортивной стрельбы, гладкоствольное охотничье ружье, а также набор патронов.

Найденное в гараже оружие принадлежит одному из стрелков, 62-летнему уроженцу Днепропетровска, который уже давно живет в России и является гражданином РФ. У мужчины нет судимости, но были многочисленные приводы в полицию за неподобающее поведение в нетрезвом виде.

Следствие выяснит, зачем мужчина хранил боеприпасы.Оружие забрали на экспертизу.

Ранее мы сообщали, что на улице Восстания вооруженный мужчина остановил драку.

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