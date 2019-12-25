В Полюстровском парке стартует фестиваль "Необыкновенный кросс"

Организаторы забега хотят обратить внимание людей на проблему бездомных животных и собрать средства на содержание приютов.

Сегодня, 9 октября, в парке Полюстрово стартует фестиваль "Необыкновенный кросс". В рамках программы гости могут принять участие в забеге со своим домашним животным, пожертвовать деньги в приюты города, послушать лекции от кинологов и даже подстричь когти собакам в мобильном салоне.

Кросс стартует у дома № 4 по улице Маршала Тухачевского в 11:30. Участникам спортивной части праздника предлагают пробежать одну из двух дистанций - 1 км или 3 км. Отметим, что для участия в забеге нужно заранее пройти регистрацию.

Вход на фестиваль свободный. Чтобы пробежать с питомцем дистанцию, необходимо подойти к стартовой точке в период с 11 до 13 часов.

Ранее на Piter.tv: куда сходить в Петербурге на выходных 9 и 10 октября.

Фото: Piter.tv, Мария Ильина