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В Полюстровском парке 7 октября пройдет благотворительный забег с собаками
Сегодня, 11:23
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В Полюстровском парке 7 октября пройдет благотворительный забег с собаками

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Предусмотрены дистанции в 1 и 3 км.

В Полюстровском парке Красногвардейского района Петербурга 7 октября пройдет благотворительный забег с участием собак "Необыкновенный кросс". Об этом рассказали в группе организаторов во "ВКонтакте".

Мероприятие доступно для всех. Можно пробежать как со своим питомцем, так и с животным из приюта. Предусмотрены дистанции в 1 и 3 км.

Кроме того, для любителей собак будут работать интерактивные зоны, где проведут лекции, консультации о здоровье питомца. Собакам сделают стрижки, их научат проходить полосу препятствий под руководством кинолога. Представят стенды приютов "Ржевка" и "Келтсские ангелы".

Регистрация на забег уже открыта. 

Ранее мы сообщали о том, что первая осенняя ярмарка "Натуральное путешествие" пройдет на Манежной площади в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Необыкновенный кросс

Теги: необыкновенный кросс, полюстровский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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