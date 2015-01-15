В Полюстровском парке 7 октября пройдет благотворительный забег с собаками

Предусмотрены дистанции в 1 и 3 км.

В Полюстровском парке Красногвардейского района Петербурга 7 октября пройдет благотворительный забег с участием собак "Необыкновенный кросс". Об этом рассказали в группе организаторов во "ВКонтакте".

Мероприятие доступно для всех. Можно пробежать как со своим питомцем, так и с животным из приюта. Предусмотрены дистанции в 1 и 3 км.

Кроме того, для любителей собак будут работать интерактивные зоны, где проведут лекции, консультации о здоровье питомца. Собакам сделают стрижки, их научат проходить полосу препятствий под руководством кинолога. Представят стенды приютов "Ржевка" и "Келтсские ангелы".

Регистрация на забег уже открыта.

Ранее мы сообщали о том, что первая осенняя ярмарка "Натуральное путешествие" пройдет на Манежной площади в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Необыкновенный кросс