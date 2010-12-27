На Бестужевской украли фуру с мебелью

Тягач стоит 900 тысяч рублей, стоимость груза еще предстоит уточнить.

В Калинском районе угнали фуру стоимостью почти 1 миллион рублей, в тягаче находилась мебель, стоимость которой уточняется. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

"Скания" пропала в среду, 5 сентября, около 8 часов утра. Машина с петербургскими номерами находилась у дома 31/1 по Бестужевской улице. Транспортное средство было нагружено мебелью, привезенной из Москвы. О пропаже заявил 42-летний собственник и предприниматель. По словам мужчины, тягач стоит 900 тысяч рублей, стоимость груза еще предстоит уточнить.

По камерам уличного наблюдения удалось отследить, что угнанная фура проехала перекресток Замшиной и Бестужевской улиц, далее проехала через Кондратьевский проспект в сторону КАД и дальше отследить не удалось

Ранее на Индустриальном фура столкнулась с тремя машинами.

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