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На Индустриальном фура столкнулась с тремя машинами
Сегодня, 6:35
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lesjasap
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На Индустриальном фура столкнулась с тремя машинами

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Дождь стал причиной массовой аварии на дороге Северной столицы.

В Красногвардейском районе Петербурга вечером 20 августа произошла массовая авария. Водитель фуры врезался в три легковые машины. По сообщению свидетелей событий, участники дорожного движения временно заблокировали проезд на пересечении между проспектами Косыгина и Индустриальным.

Пострадавших в результате аварии нет. Однако, остальным автомобилистам пришлось провести в пробке значительное время. Транспортный коллапс закончяился около 23 часов. На месте работали правоохранительные органы и медики скорой помощи. По предварительной версии причиной ДТП стала мокрая дорога, которая увеличила тормозной путь большегрузной машины.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Картина дня Лента новостей ДТП Новости СПб

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