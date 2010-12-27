На Индустриальном фура столкнулась с тремя машинами

Дождь стал причиной массовой аварии на дороге Северной столицы.

В Красногвардейском районе Петербурга вечером 20 августа произошла массовая авария. Водитель фуры врезался в три легковые машины. По сообщению свидетелей событий, участники дорожного движения временно заблокировали проезд на пересечении между проспектами Косыгина и Индустриальным.

Пострадавших в результате аварии нет. Однако, остальным автомобилистам пришлось провести в пробке значительное время. Транспортный коллапс закончяился около 23 часов. На месте работали правоохранительные органы и медики скорой помощи. По предварительной версии причиной ДТП стала мокрая дорога, которая увеличила тормозной путь большегрузной машины.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб