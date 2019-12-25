В Полянском поселении наградили выдающихся жителей

Благодарственные письма и знаки отличия вручили представители Выборгского района.

В День Полянского поселения Выборгского района прошла традиционная церемония награждения наиболее инициативных жителей. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Отметим, что в 2020 году поселение отмечает 76-летие со дня образования. В связи с противоэпидемическими мерами, к мероприятию было допущено ограниченное количество участников.

Поздравление жителям Полян огласили глава Выборгского района Дмитрий Никулин и заместитель главы районной администрации Николай Шишкин. Они вручили активистам грамоты и благодарственные письма от главы администрации района Геннадия Орлова.

Нарождённые были отмечены в нескольких номинациях. Врач общей практики из поселка Семиозерье Вера Секретнова удостоилась звания "Почетный житель МО "Полянское сельское поселение"". Также награды были вручены в номинациях: "Лучший по профессии", "Молодежная политика. Волонтер – 2020", "За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию", "Вклад в социально-экономическое развитие МО "Полянское сельское поселение"" и "Победитель олимпиад".

Кроме того, глава Полянского МО Василий Козлов и глава администрации поселения Алексей Костюченков вручили почетные знаки "За заслуги перед Полянским сельским поселением" Павлу Коржавых и Евгению Наумову .

Руководители оценили профессиональные достижения и труд награжденных:

Ваше трудолюбие, самоотдача и преданность родной земле заслуживают самых высоких слов признательности. Наша общая задача - и в дальнейшем усердным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами прославлять свою малую родину. подчеркнул Дмитрий Никулин

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Фото: Piter.TV