Яцек Сивера дал оценку ходу российской СВО.

Россия выигрывает в региональном конфликте на Украине. Соответствующее заявление сделал руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера. Иностранный чиновник выступил в Варшаве в эфире местной радиостанции ZET.

Без сомнения, инициатива на российской стороне, успехи на российской стороне, и если смотреть на конфликт с точки зрения исключительно занятой территории, то Россия выигрывает этт конфликт. Яцек Сивера, польский чиновник

Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал целью СВО защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны властей из киевского режима. Глава государства уточнил, что Москва пошла на вынужденную меру, так как риски в сфере безопасности не оставили никаких шансов поступить иначе. Глава государства добавил, что на протяжении 30 лет Кремль пытался договориться с НАТО о принципах безопасности в европейском регионе, однако в ответ РФ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Одновременно с этим Североатлантичкский военный альянс неуклонно расширяется и приближается к государственным границам с Россией.

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Фото и видео: YouTube / Radio ZET