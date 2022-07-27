В Польше забросали яйцами колонну автомобилей лидера "Права и справедливости" Качиньского

Мужчина отомстил политику за высокие тарифы по кредиту.

В Польше забросали яйцами колонну автомобилей лидера политического движения "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Известно, что акцию протеста устроил местный житель из города Гнезно. На опубликованном в социальных сетях ролике заметно, что в каждую из трех автомобилей кортежа мужчина в черной майке бросил по одному яйцу. Затем голос за кадром говорит "dobrze!" ("хорошо" в переводе на русский язык).

В настоящее время польские СМИ заявили о том, что активиста задержала полиция. Мужчина объяснил свой поступок тем, что был возмущен высокими процентами на кредит, который ему пришлось взять для строительства дома. Так как от действий злоумышленника никто не пострадал, что нарушителя общественного спокойствия отпустили. Ему назначили штраф в размере 100 злотых (около 1300 рублей). Позже статью переквалифицировали в более жесткую, за "создание угрозы дорожному движению". Согласно местному законодательству подозреваемому грозит штраф от 1500 до 3000 злотых (от 19 320 до 38 640 рублей).

В Лондоне несколько полицейских пострадали в столкновениях с протестующими.

Фото и видео: Telegram / Ura.RU