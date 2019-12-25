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В Польше столетний партизан выздоровел после заражения коронавирусом
Сегодня, 10:39
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lesjasap

В Польше столетний партизан выздоровел после заражения коронавирусом

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Станислав Бигос сумел побороть инфекцию, от которой еще нет вакцины.

В Польше столетний ветеран выздоровел после заражения коронавирусом. Об этом журналистам рассказала представитель Центрального клинического госпиталя МВД Варшавы Ивона Солтыс. Медик написала в собственном Twitter-аккаунте, что организм бывшего партизана Станислава Бигоса справился с инфекцией COVID-19. 

Пан Станислав Бигос – столетний выздоровевший из госпиталя МВД – бывший партизан и пожарный

прокомментировала врач

Ивона Солтыс опубликовала фотографию с героем Польши в социальных сетях.

Согласно последним статистическим данным в Польше зарегистрировано около 12 тысяч зараженных коронавирусом. Из них 563 человека с подтвержденным наличием инфекции скончались.

99-летний ветеран возглавляет музыкальные чарты в Великобритании.

Теги: ветеран, коронавирус, партизан, польша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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