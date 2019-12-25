В Польше столетний партизан выздоровел после заражения коронавирусом

В Польше столетний ветеран выздоровел после заражения коронавирусом. Об этом журналистам рассказала представитель Центрального клинического госпиталя МВД Варшавы Ивона Солтыс. Медик написала в собственном Twitter-аккаунте, что организм бывшего партизана Станислава Бигоса справился с инфекцией COVID-19.
Пан Станислав Бигос – столетний выздоровевший из госпиталя МВД – бывший партизан и пожарный
прокомментировала врач
Ивона Солтыс опубликовала фотографию с героем Польши в социальных сетях.
Согласно последним статистическим данным в Польше зарегистрировано около 12 тысяч зараженных коронавирусом. Из них 563 человека с подтвержденным наличием инфекции скончались.
99-летний ветеран возглавляет музыкальные чарты в Великобритании.
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