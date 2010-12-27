В Польше создадут парк, посвященный Петербургу 

Петербург и Польша намерены укреплять двустороннее сотрудничество.

В польском Кракове создадут мини-парк, посвященный Северной столице. Об этом сообщили в ходе встречи вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Польша в РФ Влодзимежем Марчиняко.

Кроме того, парламентарии намерены укрепить между городами гуманитарные связи и открыть новые образовательные учреждения. Так, на встрече подняли вопрос о закрытии школы имени Адама Мицкевича, где петербуржцы учили польский язык. Влодзимеж Марчиняко заявил, что после кратковременного спада интерес к изучению русского языка со стороны польских школьников активно восстанавливается.

На встрече отметили, что за 2018 год бъем внешней торговли Петербурга с Польшей увеличился на 8%.

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