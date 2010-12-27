В Петербурге бесплатно прокатят на речном трамвае 

Новый способ передвижения по воде будут тестировать 12 июня.

В среду, 12 июня, в Северной столице начнут тестировать новый способ передвижения по воде. Об этом сообщают организаторы мероприятия в группе "Друзья Карповки".

По словам организаторов, любой желающий сможет опробовать речной трамвай.

Мы верим, что речной транспорт – один из самых быстрых, удобных и приятных видов транспорта. Согласитесь, хорошо, когда летний ветер обдувает ваше лицо и вы одновременно любуетесь панорамами Санкт-Петербурга. Тем более с воды город открывается по-новому отметили организаторы

Напомним, что в 2004 году в городе на Неве уже курсировали "речные автобусы". У речных трамваем даже было специальное расписание. Однако, в 2012 году систему признали убыточной и к через два года "водного такси" не стало вовсе.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ищут курьера, который украл бриллианты из посылки

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