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В Петербурге ищут курьера, который украл бриллианты из посылки
Сегодня, 18:17
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге ищут курьера, который украл бриллианты из посылки

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Молодой человек уволился из компании еще до того, как пропажа была обнаружена.

Петербургские полицейские ищут 22-летнего курьера, который украл бриллианты из посылки. Об этом сообщают СМИ.

По данным следствия, молодой человек вскрыл посылку, забрал драгоценности, а после уволился из крупной логистической копании. Некоторые действия мужчины проследили по камерам видеонаблюдения.

По предварительным данным, посылка с бриллиантами прибыла в петербург из Татарстана. Курьер должен был доставить ее получателю в конце апреля, но заявил, что тот не отвечает на телефонные звонки. После молодой человек оставил заветную коробку на складе и больше не появлялся на работе. Позже его коллеги заметили, что посылка надорвана, а вместо драгоценных камней в ней находились комплектующие для компьютера.

Ведется расследование.

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Фото:pixabay

Теги: курьер украл, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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