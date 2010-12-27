В Петербурге ищут курьера, который украл бриллианты из посылки

Молодой человек уволился из компании еще до того, как пропажа была обнаружена.

Петербургские полицейские ищут 22-летнего курьера, который украл бриллианты из посылки. Об этом сообщают СМИ.

По данным следствия, молодой человек вскрыл посылку, забрал драгоценности, а после уволился из крупной логистической копании. Некоторые действия мужчины проследили по камерам видеонаблюдения.

По предварительным данным, посылка с бриллиантами прибыла в петербург из Татарстана. Курьер должен был доставить ее получателю в конце апреля, но заявил, что тот не отвечает на телефонные звонки. После молодой человек оставил заветную коробку на складе и больше не появлялся на работе. Позже его коллеги заметили, что посылка надорвана, а вместо драгоценных камней в ней находились комплектующие для компьютера.

Ведется расследование.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появилось яркое граффити в честь Дня защиты детей

Фото:pixabay