В Киеве придумали механизм "накручивания счетчика".

В Польше сообщили об обмане Украины при покупке российского газа. С заявлением выступил независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк. Его слова приводит газета Myśl Polska.

По его словам, отказ властей от российского газа чреват тяжёлыми последствиями для Украины. По его словам, с 2015 года Киев перестал платить РФ за газ и гордо считает дни без российского голубого топлива.

Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину. Анджей Щенсняк, независимый эксперт по энергетике

По его словам, в Киеве придумали механизм "накручивания счетчика".

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