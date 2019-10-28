В Польше сообщили о поимке российского шпиона. На сведения "Радио Польши" ссылается "Интерфакс". На данный момент нашему соотечественнику уже предъявили обвинения. Мужчину также считают причастным в использовании поддельных документов и хранении оружия. Последнее обнаружили у гражданина во время обысков в квартире.
Был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений - в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов
прокомментировал задержание агента пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарына
Спецоперацией по поимке иностранного агента занималось Агентство внутренней безопасности. Поляки заявили, что собрали доказательства того, что Петр С. сотрудничал с российской разведкой. На данный момент его арестовали на три месяца. Известно, что подозреваемый - офицер АНБ.
Ранее Piter.tv писал о том, что Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/Onet News
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