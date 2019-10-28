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В Польше сообщили о поимке российского шпиона

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Мужчину арестовали до судебного процесса.

В Польше сообщили о поимке российского шпиона. На сведения "Радио Польши" ссылается "Интерфакс". На данный момент нашему соотечественнику уже предъявили обвинения. Мужчину также считают причастным в использовании поддельных документов и хранении оружия. Последнее обнаружили у гражданина во время обысков в квартире.

Был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений - в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов

прокомментировал задержание агента пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарына

Спецоперацией по поимке иностранного агента занималось Агентство внутренней безопасности. Поляки заявили, что собрали доказательства того, что Петр С. сотрудничал с российской разведкой. На данный момент его арестовали на три месяца. Известно, что подозреваемый - офицер АНБ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России.

Фото: Piter.tv 

Видео: YouTube/Onet News

Теги: польша, шпион
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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