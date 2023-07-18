В Польше самолет упал на ангар с людьми

В результате авиакатастрофы погибли пять человек.

В Польше самолет Cessna упал на ангар с людьми. Об этом сообщил журналистам представитель государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында.

Инцидент произошел вечером 17 июля в Мазовецком воеводстве. При посадке в плохих метеоусловиях самолет врезался в ангар, в котором укрылись 10 человек. В результате авиакатастрофы погибли пять человек. Еще пятеро получили травмы. Количество людей на борту уточняется. О причинах аварии не сообщается.

Ранее мы сообщали, что из Пулково вновь не могут вылететь в Турцию.

Видео: YouTube / Sharjah24 News