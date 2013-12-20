Из Пулково вновь не могут вылететь в Турцию

После того как рейсы авиакомпании Turkish Airlines вылетали по расписанию некоторое время, проблема возникла вновь. По данным онлайн-табло Пулково, рейс из Санкт-Петербурга в Анталью должен был вылететь в ночь на субботу, 15 июля. Однако в 2:50 ночи самолет Boeing 777 все еще находился в аэропорту Северной столицы.
Затем вылет был перенесен на 9:45, 11:20 и 13:45. Пассажиры все еще находятся в воздушном порту Санкт-Петербурга и пребывают в большом ожидании.
На сайте Turkish Airlines и в социальных сетях нет никакой информации о причинах задержек.
Ранее сообщалось, что в 2025 году Пулково полностью перейдет на отечественные технологии
Фото: Piter.TV
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