Из Пулково вновь не могут вылететь в Турцию

В аэропорту Пулково продолжаются задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Жители Санкт-Петербурга вновь не могут вылететь на отдых к морю и солнцу.

После того как рейсы авиакомпании Turkish Airlines вылетали по расписанию некоторое время, проблема возникла вновь. По данным онлайн-табло Пулково, рейс из Санкт-Петербурга в Анталью должен был вылететь в ночь на субботу, 15 июля. Однако в 2:50 ночи самолет Boeing 777 все еще находился в аэропорту Северной столицы.

Затем вылет был перенесен на 9:45, 11:20 и 13:45. Пассажиры все еще находятся в воздушном порту Санкт-Петербурга и пребывают в большом ожидании.

На сайте Turkish Airlines и в социальных сетях нет никакой информации о причинах задержек.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Пулково полностью перейдет на отечественные технологии

Фото: Piter.TV