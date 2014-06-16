К 2025 году Пулково полностью перейдет на отечественные технологии

До вступления в силу запрета на иностранные программы в аэропорту осталось 18 месяцев. В аэропорту Пулково уверены, что возврата к советским технологиям не будет.

"Воздушные ворота Северной столицы" уже разработали собственную систему, способную управлять ресурсами аэропорта. Планируется также построить комплекс для мониторинга и управления движением в аэропорту. Об этом пишет "Петербургский дневник".

У сотрудников службы эксплуатации воздушных судов в Пулково вместо раций теперь телефоны. В телефоны встроена программа, которая дает им указания по задачам: когда убирать, какой самолет и с кем. Эта ИТ-система обеспечивает весь цикл управления ресурсами аэропорта – от планирования до оперативного управления.

Помимо внедрения RMS ведется ряд проектов по замене отраслевых ИТ-решений, используемых для обслуживания пассажиров, на отечественные. Например, в аэропорту запущены мобильные посадочные талоны, которые позволяют пассажирам не распечатывать посадочные талоны перед прохождением контроля, а предъявлять их на мобильном телефоне. Стойки регистрации и инфраструктура выхода на посадку в аэропорту переведены на российское программное обеспечение.

Внедрение отечественного программного обеспечения позволит не только повысить эффективность работы, но и создать лидерский потенциал в отрасли.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково заработал пункт продажи проездных билетов на общественный транспорт.

Фото: Piter.TV