Памятные мероприятия проводятся в городах по всей стране.

В Польше проходят мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине начала Второй мировой войны. В этот день нацистская Германия напала на страну. В траурных мероприятиях принимает участие президент Анджей Дуда. Ранним утром он посетил город Велюнь. На этот населенный пункт 82 года назад фашисты сбросили 380 бомб с общим весом 46 тонн. В момент начала боевых действий мирные жители еще спали. Для них атака стала неожиданностью.

Немецкие пилоты вспоминали, что сбрасывали бомбы на скопления людей. Это был акт террора, это не была обычная война. С самого начала это было нарушением всех военных норм, действовавших тогда и сейчас. Анджей Дуда, президент Польши

Политик напомнил, что Германия нарушила военные нормы, которые запрещают бомбардировать гражданские объекты, медицинские и культурные учреждения, здания религиозного культа. Во время войны жертвами стали 6 млн человек, из которых только 240-250 тысяч были польскими солдатами.

Также церемония памяти проводится ранним утром в Гданьске. Там на мысе Вестерплатте в 04:48 утра 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы немецкого крейсера "Шлезвиг-Гольштейн". Военные открыли огонь по военным складам Польши.

Лукашенко считает идеологию фашизма чуждой жителям Белоруссии.

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