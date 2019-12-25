В Польше предложили ЕС ввести санкции против России из-за "агрессивных шагов" Москвы. Об этом сообщили журналисты RT со ссылкой на бюллетень, опубликованный Польским институтом международных исследований. Эксперты считают, что РФ ведет себя как агрессор по отношению к странам Восточной Европы, в том числе и тех, кто входит в состав Евросоюза.
В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран ЕС, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей.
бюллетень института
Эксперты предлагают в качестве эффективных мер воздействие в банковской и энергетических сферах. Также Варшава призвала ЕС укрепить поддержку российского гражданского общества через социальные сети, а также имеющиеся дипломатические каналы. Польша не исключила возможности субсидировать СМИ и НПО в РФ.
Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы в 1994 году.
Фото: Pixabay.com
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