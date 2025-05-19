Сильвестр Марчиняк рассказал об уровне поддержки кандидатов в стране.

Государственная избирательная комиссия в Варшаве официально назначила второй тур выборов польского президента на 1 июня 2025 года. Соответствующее заявление сделал местным журналистам руководитель Госизбиркома Сильвестр Марчиняк на итоговом заседании комиссии. Иностранный эксперт подтвердил данные о том, что в следующий этап голосования прошли политики Рафал Казимеж Тшасковский и Кароль Тадеуш Навроцкий. Специалисты подчеркнули, что из 13 заявленных на выборах кандидатов в президенты Польской республики в 2025 году ни один не смог получить более половины действительных голосов граждан.

В соответствии со статьей 127 параграф 4 Конституции Польской Республик, а также статьей 292 параграф 1 избирательного кодекса 1 июня 2025 года будет проведено повторное голосование. Сильвестр Марчиняк, эксперт

Известно, что в первом туре Тшасковский получил 31,36 процентов голосов избирателей, а Навроцкий 29,54 процентов поддержки населения страны. Замыкал тройку претендентов на пост главы государства официальный представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,81 процентами голосов поляков.

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Фото и видео: YouTube / Państwowa Komisja Wyborcza