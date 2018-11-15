Польша снимет с вооружения обещанный Украине советский истребитель МиГ-29

Петр Лукасевич заметил, что решения по передаче самолетов Киеву еще не принято.

Польское национальное правительство снимает с вооружения самолеты-истребители МиГ-29 советского образца, их могут передать в качестве военной помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление местным журналистам из киевского издания "Европейская правда" сделал руководитель посольства Польши на Украине Петр Лукасевич. Иностранный дипломат пояснил СМИ, что Варшава постепенно заменяет боевую авиацию в виде МиГ-29 истребителями четвертого поколения F-16 американского производства. По словам Лукасевича, передача МиГ-29 Украине вполне возможна, однако соответствующие переговоры между странами все еще продолжаются.

На вопрос прессы о том, существует ли возможность того, что Украина получит дополнительную партию самолетов, польский дипломат заявил, что это в первую очередь зависит от Банковой улицы, поскольку чиновники из Киева в настоящий момент сосредоточены на освоении новых типов вооружений.

Напомним, что в начале марта 2025 года президент Польши Анджей Дуда объяснил общественности, почему Варшава еще не передала для ВСУ вторую эскадрилью МиГ-29. По его словам, страна ждет от международных союзников по НАТО замены этих истребителей. Глава государства отметил, что Польша уже передала Киеву 14 советских самолетов МиГ-29.

Польша и США подписали соглашение о строительстве первой польской АЭС.

Фото: YouTube / Kyiv Independent