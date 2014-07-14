В Польше не исключили задержки поставок в республику ракет для Patriot

Задержки с поставками зарубежным клиентам, в том числе и властям из Варшавы, ракет к американским противовоздушным комплексам Patriot могут возникнуть на фоне исчерпания их запасов в ходе операции Пентагона и израильских военнослужащих против Ирана на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, выступая в эфире местной радиостанции Radio Zet. Иностранный чиновник добавил, что восстановление производственных мощностей как американской, так и европейской промышленности уйдут не месяцы, в годы.
Такие задержки возможны. Мы поддерживаем связь с американской стороной. Задержки не должны быть слишком серьезными, но могут затронуть Польшу.
Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши
