Владислав Косиняк-Камыш напомнил о том, какой вклад Вашингтон внес в региональную безопасность Евросоюза.

Задержки с поставками зарубежным клиентам, в том числе и властям из Варшавы, ракет к американским противовоздушным комплексам Patriot могут возникнуть на фоне исчерпания их запасов в ходе операции Пентагона и израильских военнослужащих против Ирана на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, выступая в эфире местной радиостанции Radio Zet. Иностранный чиновник добавил, что восстановление производственных мощностей как американской, так и европейской промышленности уйдут не месяцы, в годы.

Такие задержки возможны. Мы поддерживаем связь с американской стороной. Задержки не должны быть слишком серьезными, но могут затронуть Польшу. Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

Фото и видео: YouTube / Radio ZET