Варшава не допустит ускоренного принятия Украины в состав Европейского союза. Соответствующий комментарий в интервью местной радиостанции RMF FM сделал польский вице-премьер и глава внешнеполитической службы страны Радослав Сикорский. Иностранный чиновник заметил, что власти европейской страны настаивают на том, чтобы киевский режим для начала выполнил все международные обязательства, связанные с интеграцией страны в региональное сообщество.

В комиссии появилась мысль ускоренного членства. Этого не будет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же, как их выполняли мы. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Напомним, что в июне2022 года коллективный Брюссель предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение. Однако европейцы выдвинули странам несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении к ЕС.

В Польше призвали серьезно отнестись к словам Трампа о возможном выходе из НАТО.

Фото: YouTube / RMF24