На северо-западе страны нашли вход в тоннель, ведущий на территорию комплекса немецких бункеров.

В Польше рассказали о возможном местонахождении Янтарной комнаты, которая была утеряна в годы Второй мировой войны. Музейщики нашли на северо-западе страны вход в тоннель, ведущий на территорию комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Во время раскопок был обнаружен люк, который, по мнению специалистов, не открывался со времен войны. Размеры строения пока неизвестны. Уточняется, что его покрывает большой слой земли, 100-килограммовая плита и проросшее дерево. Исследователи надеются, что к концу июня тоннель удастся вскрыть.

Отметим, что в 2016 и 2017 гг. в Мамерках уже проводились поисковые операции, однако они ни к чему не привели.

Янтарная комната была создана немецкими мастерами для короля Пруссии Фридриха I, затем ее подарили Петру I. В России комнату, состоявшую из янтарных панелей, украшений и панно, дополнили зеркальными пилястрами. Весной 1945 года она пропала, ее поиски продолжаются до сих пор.

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Видео: YouTube / Serhio 1000