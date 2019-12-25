В Политехническом университете заявили, что не закрывали парк для петербуржцев

Калитку со стороны Гжатской улицы заварили, потому что она создает угрозу для горожан.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что Политехнический университет прокомментировал слухи о закрытии парка. Ранее горожане сообщили, что они не могут попасть туда из-за заваренной калитки.

В учебном заведении отметили, что парк открыт и доступен для каждого желающего. Как оказалось, калитку со стороны Гжатской улицы заварили, потому что она создает угрозу для горожан.

В Политехническом университете отметили, что именно в этом месте были зафиксированы случаи нападения на студентов. Более того, в 2019 году под одну из скамеек и вовсе подбросили труп младенца.

Ранее мы сообщали о том, что большинство петербуржцев против "удаленки" для школьников.

Фото:Санкт-Петербургский политехнический университет/вк