Большинство петербуржцев против "удаленки" для школьников

Сейчас в городе 113 классов из 20 тысяч учатся дистанционно.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что петербуржцы проголосовали "против" дистанционного обучения школьников. Соответствующий опрос провела вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице "ВКонтакте".

Тревога родителей выражается по-разному - от требования немедленно закрыть школы и защитить детей от возможности заражения до массовых просьб не использовать дистанционное обучение вообще. отметила Потехина.

Однако "против" проголосовали 72% петербургских родителей. А 28% не против, если их чадо пройдет обучение дома. Отмечается, что на сегодняшний день в Петербурге 113 классов в 55 школах находятся на "удаленке".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разработают единый стандарт детского питания в школах и детсадах.

Фото:Piter.TV