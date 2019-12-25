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Большинство петербуржцев против "удаленки" для школьников
Сегодня, 9:02
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IRINA_CHALKINA

Большинство петербуржцев против "удаленки" для школьников

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Сейчас в городе 113 классов из 20 тысяч учатся дистанционно.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что петербуржцы проголосовали "против" дистанционного обучения школьников. Соответствующий опрос провела вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице "ВКонтакте".

Тревога родителей выражается по-разному - от требования немедленно закрыть школы и защитить детей от возможности заражения до массовых просьб не использовать дистанционное обучение вообще.

отметила Потехина.

Однако "против" проголосовали 72% петербургских родителей. А 28% не против, если их чадо пройдет обучение дома. Отмечается, что на сегодняшний день в Петербурге 113 классов в 55 школах находятся на "удаленке".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разработают единый стандарт детского питания в школах и детсадах.

Фото:Piter.TV

Теги: дистанционное обучение в школах, удалёнка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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