В Петербурге разработают единый стандарт детского питания в школах и детсадах

Документ будет регламентировать ряд важных этапов, отметили в Смольном.

Стало известно, что в Петербурге в ближайшем будущем может появиться единый стандарт детского питания в школах и детсадах. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко. В субботу состоялось рабочее совещание, где на котором представители районных администраций и Управления социального питания отчитались, как организуется горячее питание для детей в школах.

Отмечается, что внимание к этому вопросу появилось после жалоб петербуржцев на качество данных услуг. За период с сентября по октябрь текущего 2020 года на 516,4 тысяч школьников пришлось 0,09% жалоб, связанных с качеством еды или организацией питания.

Документ будет регламентировать ряд важных этапов, отметили в Смольном. В стандарте будут отражены порядок доставки еды, требования к ее сервировке, ношению одежды и средств индивидуальной защиты работниками кухни и поварами, а также единые требования к кухонному инвентарю и особенностям хранения продуктов.

Ранее мы сообщали о том, что в Купчино появилась своя "Аллея ангелов". До этого такая же зеленая зона появилась в Выборгском районе.

Фото: Piter.tv