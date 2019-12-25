В Купчино появилась своя "Аллея ангелов"

До этого такая же зеленая зона появилась в Выборгском районе.

На Белградской улице в Купчино появилась "Аллея Ангелов". Об установке новых деревьев в Яблоневом саду рассказали 17 октября представители комитета по благоустройству.

Отмечается, что садовники ведомства помогли благотворительному фонду "Варежка. Теплая забота" организовать посадку двух десятков шаровидных ив. Деревья посадили в память о детях, которые не смогли побороть онкологические заболевания. На каждом из саженцев есть табличка с именем ребенка, ушедшего из жизни из-за болезни.

Отметим, что первая "Аллея ангелов" была каштановой и появилась в 2019 году в саду Юннатов в Выборгском районе.

Ранее мы сообщали, что в центре Петербурга рабочие окружили деревья камнем. На некачественные работы обратили внимание активисты в соцсетях.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга