В центре Петербурга рабочие окружили деревья плиткой

На некачественные работы обратили внимание активисты в соцсетях.

Работы по благоустройству на улице Чайковского в Петербурге привлекли внимание местных жителей. Фотографии появились в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте" 17 октября.

Активисты района отметили, что работники компании-подрядчика работ отрубили корни деревьев, засыпав освободившееся пространство камнями под "асфальтовые" элементы благоустройства – тротуарную плитку и поребрики. Так до минимума было сокращено пространство приствольных кругов. В группе указали, что работы на объекте ведет "Газпром" силами компании "Возрождение".

В комментарии для портала "Фонтанка" в компании "Возроэдение" сообщили, что все работы на Чайковского согласованы со всеми инстанциями, включая комитет по благоустройству. Озеленением и посадками в этом месте занимаются специалисты садово-паркового предприятия "Центральное".

Разобранные и существовавшие ранее парковки были в бетонной плитке, отметили в "Возрождении". Установлено новое основание, заменено на камень. Деревья были обнесены высоким гранитным бордюром, который защитит их от наезда транспорта и загрязнений, добавили в компании. Ее представитель отметил, что корни деревьев не повреждены, они засыпаны обратно землей.

Ранее мы сообщали о том, что к зиме системой "холодный чердак" оборудуют 1300 домов Петербурга. Все необходимые работы закончат к ноябрю.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания