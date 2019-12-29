В программу для начинающих входят мастер-классы, лекции и встречи с лидерами Международной энергетической арены.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что в Политехническом университете создан Энергетический клуб. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Известно, что учащимся предложат соответствующие мастер-классы, лекции и встречи с лидерами Международной энергетической арены. Кроме того, для студентов предусмотрены экскурсии в крупные компании, стажировки и практики.

Известно, что одним из инвесторов является "Газпром нефть".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге хотят сократить дисбаланс между жилой застройкой и соцобъектами.

Фото:pixabay