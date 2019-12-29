В Петербурге хотят сократить дисбаланс между жилой застройкой и соцобъектами

При этом сегодня в городе и Ленобласти существует паритет между спросом и предложением на новые квартиры.

В среду, 26 февраля, в Петербурге прошел круглый стол по вопросам развития строительной отрасли. На встрече присутствовал заместитель председателя Комитета по строительству города Евгений Барановский. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Чиновник напомнил об основных темах, которые обсуждал вице-премьер Марат Хуснуллин с Александром Бегловым и Александром Дрозденко во время своего визита в Петербург. Среди них – перспективное развитие региона, пути реализации задач по наращиванию объемов строительства жилья, решение проблемы дефицита социальных объектов и обеспечение новых объектов необходимой инфраструктурой.

Барановский отметил, что сейчас в городе наблюдается паритет между спросом и предложением на новые квартиры. При этом в Петербурге и Ленобласти существует дисбаланс между жилой застройкой и соцобъектами. Он заявил, что горожане должны жить не просто в отстроенном количестве квадратных метров, а в качественной среде, окруженной зелеными насаждениями, амбулаториями, современными и комфортными садиками и школами с бассейнами.

Отметим, что губернатор Александр Беглов уже поставил перед правительством города и Комитетом по строительству задачу по решению существующей проблемы. В ведомстве уже подготовили и сверстали план действий в данном направлении.

Ранее мы писали, что в Петербурге прекратится крупномасштабное строительство жилья.

Фото: "Строительный Петербург"