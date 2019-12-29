В Петербурге прекратится крупномасштабное строительство жилья

Эксперт заявил, что "пока не будет инфраструктуры — не будет застройки".

Руководитель экспертной группы постоянной комиссии ЗакС собрания Петербурга по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Александр Карпов рассказал об изменениях, которые скоро произойдут в городе. Об этом пишет "РБК Петербург".

Карпов заявил, что в Петербурге прекратится крупномасштабное жилищное строительство. Теперь любой строительный проект будет утверждаться только под гарантии предварительного создания, которая запланирована городом.

Кроме того, начал формироваться новый Генплан. Вместо документа стратегического планирования будет карта землепользования. Из нового Генплана убрали большое количество дорог, которые планировалось построить по территориям объектов культурного наследия. В новом Генплане приоритет отдадут развитию инфраструктуры. То есть "пока не будет инфраструктуры — не будет застройки".

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