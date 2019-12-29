В Смольном пообещали увеличить траты на благоустройство до 5 млрд

Годом ранее расходы составляли 1,5 миллиарда рублей.

За 2019 год в Петербурге существенно увеличили расходы на благоустройство. Ранее сумма составляли 1,5 миллиарда, а теперь 4 миллиарда рублей. Об этом глава города Александр Беглова сообщил в эфире программы "Петербург. Новый взгляд".

За прошлый год в Северной столице открыли парк Героев-пожарных, Ивановско-Щемиловский парк, общественное пространство у реки Карповки и привели в порядок 500 дворов.

В 2021 году расходы на благоустройство будут увеличены до 5 миллиардов рублей, сообщил Беглов. Также в 2021 году планируется начать строительство Тучкова буяна.

На благоустройство дворов в Ленобласти выделят 221 млн рублей.

Фото: Piter.TV