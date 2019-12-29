На благоустройство дворов в Ленобласти выделят 221 млн рублей

Всего в 2020 году благоустроят 31 двор.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти утвердил перечень дворовых территорий, которые будут благоустроены в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

В этом году в программу вошли дворы Выборга, Тосно, Пикалево, Волхова, Сланцев, Подпорожья, Кингисеппа. Всего в 2020 году благоустроят 31 двор. На данные цели из бюджета выделят 221 миллион рублей.

Во дворах будут отремонтированы проезды, установлены скамейки, освещение, урны. Также в планах – озеленение территорий, оборудование детских площадок и тротуаров.

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