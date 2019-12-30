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Петербуржцы получат знаки за заботу о красоте города
Сегодня, 17:22
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы получат знаки за заботу о красоте города

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Такими знаками награждают людей, которые внесли большой личный вклад в благоустройство Северной столицы.

Во вторник, 28 января, стало известно, что в Петербурге наградят горожан  за заботу о красоте города. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.

Известно, что награды получат 51 петербуржец и 2 жителя Ленинградской области. Отмечается, что соответствующими знаками награждаются лишь те горожане, которые  внесли большой личный вклад в благоустройство Северной столицы.

Награждение состоится в Смольном. 

Ранее мы сообщали о том, что Беглов недоволен темпами строительства соцучреждений в Петербурге.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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