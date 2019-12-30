Петербуржцы получат знаки за заботу о красоте города

Во вторник, 28 января, стало известно, что в Петербурге наградят горожан за заботу о красоте города. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.
Известно, что награды получат 51 петербуржец и 2 жителя Ленинградской области. Отмечается, что соответствующими знаками награждаются лишь те горожане, которые внесли большой личный вклад в благоустройство Северной столицы.
Награждение состоится в Смольном.
Ранее мы сообщали о том, что Беглов недоволен темпами строительства соцучреждений в Петербурге.
Фото:pixabay
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