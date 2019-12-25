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В Полежаевском парке чуть не сожгли заживо двух бездомных
Сегодня, 14:55
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arteliseev

В Полежаевском парке чуть не сожгли заживо двух бездомных

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Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Сегодня, 9 февраля, неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью к бездомным в шалаш. Инцидент произошёл в  в Полежаевском парке. 

Пострадавшими стали 45-летняя женщина и 42-летний мужчина. Врачи зафиксировали у женщины ожоги головы, шеи, туловища, рук и ног. У мужчины ожоги лба.

Жертвы не запомнили, как выглядел злоумышленник. Они были в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге завершили расследование жестокого убийства ЛГБТ-активистки.

Фото: Pixabay

Теги: спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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