В Полежаевском парке чуть не сожгли заживо двух бездомных

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Сегодня, 9 февраля, неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью к бездомным в шалаш. Инцидент произошёл в в Полежаевском парке.

Пострадавшими стали 45-летняя женщина и 42-летний мужчина. Врачи зафиксировали у женщины ожоги головы, шеи, туловища, рук и ног. У мужчины ожоги лба.

Жертвы не запомнили, как выглядел злоумышленник. Они были в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге завершили расследование жестокого убийства ЛГБТ-активистки.

Фото: Pixabay