Константин Косачев рассказал о старте третьего "Поезда Победы".

В 2024 году в патриотической акции "Поезд памяти" впервые примут участие школьники из всех стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующей информацией с журналистами поделился вице-спикер верхней палаты парламента страны Константин Косачев. Сенатор выступил на брифинге, организованном на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". Мероприятие было посвящено началу проекта "Поезд памяти". Эксперт напомнил СМИ, что инициатива разработана по поручению Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой. Проект проводится властями уже в третий раз. В нем будут задействованы старшеклассники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ, Таджикистана и Узбекистана

Соберутся все без исключения страны СНГ. Константин Косачев, вице-спикер СовФеда РФ

Константин Косачев напомнил, что патриотическая акция стартует в ночь на 22 июня в Бресте. Дети посетят шесть белорусских и шесть российских городов, а также подмосковный парк "Патриот". Завершится маршрут учащихся 3 июля в Минске. Сенатор указал на возрастающий интерес детей к участию в данной акции.

Косачев: войска НАТО на Украине будут законными целями для ВС России.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"