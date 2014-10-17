В Ленобласти обновят девятикилометровый участок дороги до станции Свирь

На первых двух километрах появятся пешеходные дорожки.

В Подпорожском районе Ленобласти отремонтируют дорогу до ж/д станции Свирь. Специалисты приведут в порядок девятикилометровый участок трассы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству.

Работы выполнят в 2024 году. В Ленобласти уже заключили контракт с дорожниками, в рамках которого обновят дорогу.

На первых двух километрах появятся пешеходные дорожки. Отремонтированная трасса протянется до поселка Важины.

Протяженность ремонта на следующее лето — чуть больше 9 километров. На первых двух (около подъезда к Верхне-Свирской ГЭС) будут обновлены пешеходные дорожки. Потом уже катки покатятся в сторону станции Свирь и поселка Важины. Пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти

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