На проезд от Петербурга до Казани по платным дорогам придётся потратить 7200 рублей

Проезд по платным участкам трассы Петербург-Москва будет стоить не менее 2400 рублей.

Дорога из Петербурга до Казани по платным дорогам займёт около 14-ти часов: за это время путешественники преодолеют около 1500 км и потратят на проезд около 7200 тыс. рублей. Информацию предоставил "Автодор".

Проезд по платным участкам трассы Петербург-Москва будет стоить не менее 2400 рублей. Этот участок протяженностью 721 км потребует около восьми часов времени в пути.

После проезда по МКАД, водители попадут на трассу М-12, протяженность которой составляет 811 км и которую можно пройти за 6,5 часов. Такое путешествие обойдется примерно в 4800 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на новые машины среди петербуржцев вырос почти на 50% в 2023 году.

Фото: Telegram / Автодор