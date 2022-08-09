Спрос на новые машины среди петербуржцев вырос почти на 50% в 2023 году

Наиболее востребованной моделью на авторынке города на Неве в конце 2023 года стала Lada Granta, средняя цена которой составляет 800,9 тыс. рублей.

В Петербурге за 2023 год спрос на новые автомобили вырос на 1,5 раза, что превышает прошлогодне показатели на 48%. В то же время число объявлений о проезде на свежих моделях автомобилей увеличилось на 107%. По данным аналитиков сервиса "Авито Авто", средняя цена на новые автомобили за год повысилась на 22% до отметки в 2,95 млн рублей.



По информации аналитиков, в декабре 2023 года в Северной столице в топ-5 самых популярных брендов новых автомобилей входят Lada, Kia, Haval, Hyundai и Renault, причём спрос на них уменьшается по мере перечисления.



Наиболее востребованной моделью на авторынке города на Неве в конце 2023 года стала Lada Granta, средняя цена которой составляет 800,9 тыс. рублей. Доля спроса на неё составила 7,8%. На втором месте расположилась Lada Niva Legend с долей спроса в 6,3% и средней ценой 867,9 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает Omoda C5 со спросом в 5,1%. За эту модель придется заплатить более 2,81 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что до 2040 года в Петербурге появится еще 10 автобусных парков.

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